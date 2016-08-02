Batman, Telltale Games presenta The Telltale Series
di Redazione
02/08/2016
Telltale Games ha finalmente lanciato "Batman: The Telltale Series", videogame che vede protagonista Batman. Nuova grafica e nuove avventure. La famosa software house ha fatto un buon lavoro? La risposta agli utenti.
Telltale Games: "Trama si concetrerà su Bruce e Batman"Chi vuole acquistare il nuovo videogame di Telltale Games può dare un'occhiata a un filmato online. Vengono mostrati i primi 12 minuti di gioco. Si vede Bruce Wayne ferito che parla con Alfred, il suo maggiordomo. Telltale Games aveva annunciato a marzo l'arrivo di "Batman: The Telltale Series". Sul suo sito era stato pubblicato il seguente messaggio:
"Batman è il personaggio perfetto da esplorare per il nostro studio, in una serie Telltale; ed ha dato al team l'opportunità di calarsi più in profondità nella mente dell'uomo che sta dietro alla maschera. Ogni notte, Bruce Wayne sceglie di cambiare Gotham in meglio. Il team vuole esplorare le conseguenze delle azioni del giocatore quando prende decisioni nei panni di Bruce, che hanno un impatto importante nella sua crociata notturna nei panni di Batman. Alcune situazioni chiave che consentiranno al giocatore di scegliere se affrontarle nei panni di Bruce o Batman; con conseguenze per entrambi".Telltale Games sottolineò, invece, riguardo alla trama di Telltale Series:
"La trama si concentrerà su Bruce e Batman, non occupandosi dell'intera Bat-family (Robin, Nightwing eccetera). I fan possono aspettarsi Alfred Pennyworth, Vicky Vale, James Gordon e Renee Montoya. Telltale vuole mantenere nascosti i cattivi fino quando non saremo prossimi al debutto".
Giorno del debutto è arrivatoAdesso è arrivato il giorno del debutto. Ora i giocatori potranno verificare se quanto detto da Telltale Games corrisponde a verità. Per realizzare "Batman: The Telltale Series" il team ha preso come riferimento personaggi come Greg Capullo, Jim Lee e Neal Adams. Le premesse di questo nuovo videogame Telltale sono convincenti. Ora bisogna giocarci. Nuove avventure di Batman in arrivo!
Articolo Precedente
Asilo degli orrori a Milano, giustificazione disgustosa di un'educatrice
Articolo Successivo
Fedez acquista appartamento sontuoso alla CityLife di Milano: criticato
Redazione