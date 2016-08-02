Fedez acquista appartamento sontuoso alla CityLife di Milano: criticato

Fedez contro i potenti ma fa la vita da nababbo

"Si tratterebbe di un superattico di grande prestigio di circa 400 metri quadri già utilizzato per importanti servizi fotografici di moda. Ha una tripla esposizione ed è distribuito su due livelli ai piani altissimi. Al piano inferiore, il magnifico soggiorno a doppia altezza e la sala da pranzo con grandi vetrate che danno sull'ampio terrazzo e la zona di servizio con cucina abitabile, camera di servizio, lavanderia-bagno di servizio, ripostiglio e bagno per gli ospiti. La zona notte ha la camera padronale con cabina armadio e grande bagno con suite e una camera da letto doppia servita da un secondo bagno. Il piano superiore è dedicato alla zona fitness-palestra co ampio solarium. Inoltre l'attico dispone della palestra condominiale. Il super appartamento fa parte delle residenze create dal Daniel Libeskind, l'architetto famoso in tutto il mondo per aver progettato il World Trade Center Site a New York, il Museo Ebraico a Berlino, il Museo Ebraico Danese di Copenaghen, l'Imperial War Museum North a Manchester e il Denver Art Museum".

Fedez gongola per il successo di "Vorrei ma non posto"

E bravo Fedez, il rapper non conventional, contro tutto e contro tutti.Molti fan non hanno gradito il recente acquisto di Fedez: un sontuoso attico nella prestigiosa zona CityLife di Milano. Sarà pure paladino dei deboli, poveri e di chi non ha voce, ma Fedez,. Ascoltando le sue canzoni si nota sempre una sottile ironia verso i potenti, verso il loro stile di vita. E adesso Fedez che fa? Acquista un appartamento magnifico, che solo un potente può acquistare. A rendere noto qualche dettaglio riguardo il recente acquisto di Fedez è stato Carlo Mondonico di Novella 2000:Non è che Fedez predica bene e razzola male? Sarà, ma intanto il rapper milanese si gode il successo di "Vorrei ma non posto".. Non solo. Il video del brano ha ottenuto oltre 46 milioni di visualizzazioni. "Vorrei ma non posto", inoltre è in vetta alla Top 50 di Spotify.