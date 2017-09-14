Home Gossip Temptation Island 2017: Selvaggia, duro attacco ad Asia Nuccetelli

di Redazione 14/09/2017

Dopo avere interrotto la sua storia d'amore con Francesco Chiofalo facendo naufragare così una delle coppie più discusse e amate di Temptation Island 2017, ora Selvaggia Roma ha trovato un nuovo obiettivo su cui concentrarsi: è Asia Nuccetelli con la quale è iniziata una polemica che rischia di trascinarsi per molto tempo perché ovviamente la figlia di Antonella Mosetti, così come è stato con Giulia De Lellis, no si fa certo pregare per rispondere. Tutto è nato quando Selvaggia ha deciso di rispondere alle moltissime critiche per aver preferiti dedicarsi ad un intervento di mastectomia per ingrandirsi il seno piuttosto che affrontare il suo ex fidanzato e cercare di chiarire la situazione con lui, trovare magari anche il modo per ricominciare. Molti l'hanno accusata di pensare soltanto a se stessa e di essersi voluta fare un po' di pubblicità gratuita, ma lei dopo l'operazione dei giorni scorsi ha voluto replicare tirando in mezzo un'altra giovane romana come lei: “Esagerare troppo – ha chiesto a chi la critica - come esempio la figlia di Antonella? Asia è veramente eccessiva. Tutto qui. Non deve essere una droga e soprattutto non bisogna rifarsi così”. Non è la prima volta che Asia viene accusata di essersi ritoccata eccessivamente, ma lei si è sempre difesa con le unghie e ancora una volta lo ha fatto anche contro la Roma. In una diretta Instagram ha spiegato di essere stanca per tutte queste accuse infondate, perché lei in realtà si è ritoccata pochissimo. Ma questa è una rivalità destinata a riservare altri colpi a sorpresa. Durante Temptation Island 2017 infatti la Nuccetelli su era schierata dalla parte di Desirée Maldera, la tentatrice che si era messa in mezzo tra Selvaggia e Francesco, perché la considerava più bella. Sarà finita qui?

