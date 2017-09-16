Home Gossip GF Vip 2017: ospite a sorpresa in diretta, i fans si scatenano

GF Vip 2017: ospite a sorpresa in diretta, i fans si scatenano

di Redazione 16/09/2017

L'annuncio è arrivato direttamente dalla produzione del Grande Fratello Vip 2017 con un post sulle pagine social ufficiali del reality: “Lunedì un Super VIP varcherà la porta rossa… non possiamo dirvi altro #staytuned #GFVIP”. Poche parole che hanno acceso la curiosità su quello che potrà succedere nella prossima diretta e che hanno fatto aprire il toto-scommesse su chi sarà l'ospite a sorpresa in Casa. Sul web il nome più gettonato rimane quello di Francesco Totti che come un anno fa potrebbe fare compagnia alla moglie, Ilary Blasi, per una serata di grande divertimento. Fra le altre ipotesi prende corpo quella di Elettra Lamborghini che avrebbe anche potuto essere una delle concorrenti al GF Vip 2017 ma ha preferito riposarsi un po' in viste dei prossimi impegni. Ma c'è un'altra ipotesi a sorpresa davvero clamorosa: in base ad una Instagram Story registrata da Asia Nuccetelli, sarà proprio lei l'ospite a sorpresa della prossima puntata in diretta per il reality anche se non ha chiarito cosa andrà a fare nella Casa. Negli ultimi giorni la polemica tra le due ragazze romane, che già lo scorso anno erano state a lungo protagoniste di un testa a testa in mezzo al quale era finito Andrea Damante, è tornata a salire di tono e quindi la produzione potrebbe aver chiesto alla Nuccetelli di tornare dentro, anche se soltanto per una sera, in modo da fare chiarire una volta per tutte le due ragazze. La produzione del Grande Fratello Vip 2017 per ora non ha aggiunto altro e non vuole commentare le indiscrezioni delle ultime ore. Tanto il 18 settembre sapremo tutto.

