Justin Bieber: "What do you mean?" per ripartire alla grande, brano anticipa nuovo disco

di Redazione 28/08/2015

Justin Bieber torna con un nuovo brano, intitolato "What do you mean?", dopo circa tre anni di assenza dal panorama musicale. Certo, l'artista canadese ha fatto parlare molto di sé, in questi anni, per le sue bravate ma non ha mai realizzato nuovi brani. "What do you mean?" anticipa l'uscita del nuovo album Parlando di Skrillex, uno dei due produttori del disco, Justin Bieber ha asserito: "Skrillex è un genio! E' molto futuristico e adoro le sue produzioni. Penso che nessuno abbia fatto un lavoro simile prima, sono molto eccitato". La popstar canadese ha commentato così "What do you mean?": "Si basa sul cliché dell'uomo che non capisce quello che sta passando". Justin canterà per la prima volta il nuovo brano sul palco degli MTV Video Music Awards 2015, evento condotto, quest'anno, da Miley Cyrus, che si svolgerà al Microsoft Theater di Los Angeles. Sui social, e non solo, non si fa altro che discutere del nuovo singolo di Justin Bieber.

