Blog Uomini e Donne

Teresanna Pugliese è incinta: ex corteggiatrice di Uomini e Donne è felicissima

Redazione Avatar

di Redazione

07/02/2015

Un'ex concorrente di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, è incinta. La lieta notizia è stata riportata dal settimanale Nuovo.

Secondo le prime indiscrezioni, l'ex corteggiatrice sarebbe al quarto mese di gravidanza. Il papà del nascituro è il fidanzato Giovanni, con cui Teresanna è legata dopo la fine della storia d'amore con Francesco Monte, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Da diversi post su Instagram ed altri social network si evince che la coppia si stia preparando al meglio per accogliere il bebè.

