Vasco Rossi, 63 anni e non dimostrarli: "Sono innocente" ennesimo successo

Redazione

di Redazione

07/02/2015

Tanti auguri a Vasco Rossi, celebre rocker italiano che oggi festeggia 63 anni. L'artista di Zocca, classe 1952, si appassionò alla musica ben presto, vincendo un festival canoro già da bambino.

La carriera di Vasco è veramente stellare, piena di successi e riconoscimenti. Il Blasco ci ha regalato veramente tante ballate emozionanti; basta ricordare "Sally", "Siamo soli", "Gli angeli", "Stupido hotel" e "Stupendo".

L'ultimo disco del rocker di Zocca, "Sono innocente", è risultato il più venduto in Italia nel 2014, diventando 4 volte disco di platino. Ennesima soddisfazione per un artista che è rimasto sempre se stesso nonostante la fama e i tantissimi fan che, ogni giorno, gli testimoniano il loro affetto mediante i social network.

