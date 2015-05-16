Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Woody Allen: applausi a Cannes per "Irrational Man", Joaquin Phoenix nel cast

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Anche Woody Allen sul red carpet del Festival di Cannes e, come sempre, ha incassato tanti applausi. Stavolta il celebre cineasta concorre con "Irrational Man", pellicola con Joaquin Phoenix ed Emma Stone.

Il protagonista dell'ultima pellicola di Allen è un professore di filosofia depresso perché esistenzialista. Si fa tante domande, ogni giorno, e difficilmente riesce a fornire risposte. A Cannes, Allen ha risposte in modo arguto a domande spesso banali, mostrandosi sempre accondiscendente.

"Cos'ho imparato in tutti questi anni di carriera? Non molto. Fatti due o tre film sai già tutto quello che devi sapere. L'essenziale non è imparare ma avere talento", ha spiegato Allen, riferendosi alla sua lunga e stellare carriera.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

12enne aggredita da compagno di classe perché porta crocifisso al collo

Articolo Successivo

Terni, indossa crocifisso: studentessa picchiata da africano

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018