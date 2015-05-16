Woody Allen: applausi a Cannes per "Irrational Man", Joaquin Phoenix nel cast

Anche Woody Allen sul red carpet del Festival di Cannes e, come sempre, ha incassato tanti applausi. Stavolta il celebre cineasta concorre con "Irrational Man", pellicola con Joaquin Phoenix ed Emma Stone.

Il protagonista dell'ultima pellicola di Allen è un professore di filosofia depresso perché esistenzialista. Si fa tante domande, ogni giorno, e difficilmente riesce a fornire risposte. A Cannes, Allen ha risposte in modo arguto a domande spesso banali, mostrandosi sempre accondiscendente.

"Cos'ho imparato in tutti questi anni di carriera? Non molto. Fatti due o tre film sai già tutto quello che devi sapere. L'essenziale non è imparare ma avere talento", ha spiegato Allen, riferendosi alla sua lunga e stellare carriera.