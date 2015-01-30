Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Terremoto in Friuli Venezia Giulia, notte di panico per molte persone: magnitudo 4.1

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La terra ha tremato, la scorsa notte, in Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 4.1 ha seminato panico. Molte persone si sono riversate nelle strade. Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.

L'epicentro del terremoto è stato accertato in una zona compresa tra Moggio Udinese, Amaro, Resiutta e Venzone, la stessa dove, nel 1976, si registrò il pauroso sisma che uccise circa 1000 persone.

Il centralino della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è stato tempestato di chiamate, così come quello dei Vigili del fuoco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Queen Rock Montreal: concerto spettacolare dei Queen al cinema

Articolo Successivo

Sanremo, Charlize Theron e Conchita Wurst ospiti internazionali

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016