Terremoto in Friuli Venezia Giulia, notte di panico per molte persone: magnitudo 4.1

La terra ha tremato, la scorsa notte, in Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 4.1 ha seminato panico. Molte persone si sono riversate nelle strade. Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.

L'epicentro del terremoto è stato accertato in una zona compresa tra Moggio Udinese, Amaro, Resiutta e Venzone, la stessa dove, nel 1976, si registrò il pauroso sisma che uccise circa 1000 persone.

Il centralino della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è stato tempestato di chiamate, così come quello dei Vigili del fuoco.