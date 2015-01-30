Sanremo, Charlize Theron e Conchita Wurst ospiti internazionali

Manca poco all'inizio della 65esima edizione del Festival di Sanremo (10-14 febbraio) e intanto circolano sul web e i giornali i primi rumors sugli ospiti italiani e internazionali.

Tra i super ospiti internazionali che verranno presentati da Carlo Conti e le vallette Emma e Arisa ci saranno Conchita Wurst (vincitrice dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest 2014) e la celebre attrice Charlize Theron.

Interessanti anche gli ospiti italiani, come Al Bano e Romina, Tiziano Ferro, Alessandro Siani e Antonio Conte. Insomma, ci sono tutti gli elementi per far brillare questa edizione del Festival di Sanremo.