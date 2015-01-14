Meryl Streep venne umiliata da Dino De Laurentis: brutta per interpretare remake "King Kong"

Chi l'avrebbe mai immaginato? Meryl Streep fu umiliata, quando era giovanissima, da Dino De Laurentis.

Il regista italiano disse, nel lontano 1976, alla Streep di non essere così bella da interpretare il remake del film "King Kong". A confessarlo è stata la stessa Meryl nel corso di un’intervista a The Graham Norton Show.

Il tempo ha dato torto a De Laurentis, visto che Meryl Streep è diventata una grandissima attrice che ha ottenuto tanti riconoscimenti e numerose nomination agli Oscar. L'attrice ha asserito che quando De Laurentiis la vide disse in italiano "Che brutta", sicuro del fatto che nessuno comprendesse l'italiano. Invece Meryl lo capiva bene e gli rispose: “Mi dispiace di non essere abbastanza bella”.

La Streep non si vergogna di dire che "quell’esperienza fu davvero dura". Al suo posto venne scelta Jessica Lange.