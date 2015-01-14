Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Meryl Streep venne umiliata da Dino De Laurentis: brutta per interpretare remake "King Kong"

Redazione Avatar

di Redazione

14/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Chi l'avrebbe mai immaginato? Meryl Streep fu umiliata, quando era giovanissima, da Dino De Laurentis.

Il regista italiano disse, nel lontano 1976, alla Streep di non essere così bella da interpretare il remake del film "King Kong". A confessarlo è stata la stessa Meryl nel corso di un’intervista a The Graham Norton Show.

Il tempo ha dato torto a De Laurentis, visto che Meryl Streep è diventata una grandissima attrice che ha ottenuto tanti riconoscimenti e numerose nomination agli Oscar. L'attrice ha asserito che quando De Laurentiis la vide disse in italiano "Che brutta", sicuro del fatto che nessuno comprendesse l'italiano. Invece Meryl lo capiva bene e gli rispose: “Mi dispiace di non essere abbastanza bella”.

La Streep non si vergogna di dire che "quell’esperienza fu davvero dura". Al suo posto venne scelta Jessica Lange.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Asterix e il regno degli dei" arriva al cinema: ispirato al 17esimo albo a fumetti di Asterix

Articolo Successivo

Texas, autobus cade da cavalcavia e viene travolto da treno: 10 morti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019