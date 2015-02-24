Loading...

Isola dei Famosi: Rocco Siffredi lascerà cinema 'spinto'?

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2015

Rocco Siffredi inizia a dare segni di cedimento all'Isola dei Famosi. Ha fame, è stanco e vuole riabbracciare i suoi cari. L'Honduras, però, sta facendo bene a Rocco dal punto di vista spirituale. L'attore ha riflettuto molto sulla sua professione e, probabilmente, lascerà il mondo del cinema 'piccante'.

Ieri, in occasione della puntata dell'Isola dei Famosi, Rocco ha parlato con la sua compagna. "Finalmente ti sento... Ti sogno sempre e non riesco a prenderti. È come se non mi vedessi più. Ti amo e mi scuso con tutti per l'atteggiamento arrogante che ho con tutti i quanti. È l'unica valvola di sfogo. Io non sono qui per giudicare gli altri ma per pulirmi dentro e voglio tornare a casa per darti tutto quello che non ti ho dato finora. Non mollo. È una bellissima esperienza che spero potrai fare anche tu perché ti ho fatto tanto tanto tanto tanto tanto male in mille modi", ha asserito Siffredi.

Alla domanda di Signorini se, una volta tornato in Italia, continuerà a recitare in film 'spinti, Rocco ha risposto così: "La cosa più grave della mia vita è che io ho deciso di venire qui per cercare di togliere quella parte che mi ha reso quello che sono, se sono quello che sono è anche grazie all'altra parte di me. Quella parte di me, però, purtroppo, è sempre più prorompente e fastidiosa".

