Home Home The Blair Witch Project 2, Il Sequel Dell'Anno?

The Blair Witch Project 2, Il Sequel Dell'Anno?

di Redazione 26/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

THE BLAIR WITCH, 17 ANNI DOPO 17 anni fa Heather, Josh e Mike scomparvero nei boschi di Burkittsville, laddove regnavano antiche leggende di spiriti e streghe. Era il '99 ed il film, con i limiti tecnici di allora, segnava un'epoca per il genere e faceva da apripista a tutti i successivi titoli coadiuvati dal "found footage". Il pretesto realistico torna quando, 17 anni dopo, il fratello di Heather torna sui luoghi della scomparsa della sorella, con alcuni amici, per un campeggiare non di piacere. In quei boschi, proprio come allora, dimora il male, che sembra pronto a cibarsi di nuove vite, seminando il terrore, proprio come 17 anni prima. Il Trailer, che ha ottenuto in sole 48 ore ben 3 milioni di views, conferma l'attesa per un sequel inaspettato, lanciato a sorpresa e definito già uno dei film più spaventosi di sempre. In effetti, le scene non tradiscono agguati nel buio, manifestazioni malefiche tra gli alberi e trascinamenti nel fango da parte di forze misteriose. L'atmosfera gothic ed il gioco di luci torna a farla da padrone, aiutato dalle migliore tecniche degli anni 2000, tese a migliorare un materiale già spaventoso proprio per il modo in cui lo spettatore si sente parte integrante della storia, occhio vigile sulla vicenda demoniaca. Ormai esiste un sequel per tutto, anche per la Strega di Blair che torna dirompente sui grandi schermi, a ricordarci come certi sequel possono essere attesi anche anni. In effetti, il fratello di Heather, in quei boschi, difficilmente scoprirà la verità, ma, di sicuro, incontrerà la morte. Blair Witch sarà diretto da Adam Wingard. Ecco l'inquietante trailer: https://www.youtube.com/watch?v=girSv9UH_V8

Condividi Facebook Twitter Whatsapp