Miley Cyrus, party natalizio 'piccante': abito striminzito

Miley Cyrus fa parlare di sé anche durante le festività natalizie per via del suo atteggiamento eccentrico e disinibito.

La popstar è uscita da poco dall'ospedale, dove era stata ricoverata per una ciste al polso, ed ha scandalizzato tutti i presenti al un party natalizio organizzato nella sua abitazione. Si è presentata con un abito succinto, diventato sempre più striminzito dopo aver alzato il gomito.

Al party non c'era Patrick Schwarzenegger, fidanzato della Cyrus, perché non tollera l'assenza di pulizia nella casa della popstar. "Patrick è disturbato dalla mancanza di pulizia a casa di lei: pare che la compagnia dei numerosi cani e del maialino Bubba non abbia regole e capiti di trovare escrementi e peli ovunque. Come se non bastasse, l'abitudine di Miley di fumare sigarette sospette comporta cenere sparsa e bruciature su mobili e tende", ha rivelato una fonte vicina a Miley e Patrick.