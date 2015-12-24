Home Home "Tini - La Nuova Vita di Violetta", Martina Stoessel debutta al cinema

"Tini - La Nuova Vita di Violetta", Martina Stoessel debutta al cinema

di Redazione 24/12/2015

Alla fine la giovane Martina Stoessel, divenuta popolarissima in tutto il mondo per aver vestito i panni di Violetta nell'omonima serie tv, debutta nel mondo del cinema con "Tini - La Nuova Vita di Violetta" La nuova pellicola che vedere protagonista Martina Stoessel approderà nei cinema il prossimo 16 maggio 2016 e, certamente, riscuoterà un successo formidabile, anche perché trae ispirazione dalla celebre serie tv che ha fatto diventare una star la ragazza argentina. La protagonista di "Tini - La Nuova Vita di Violetta" è proprio Martina, una ragazza più matura che sente il desiderio di accantonare il mondo delle serie tv e dedicarsi a cinema. Nel film ci sono anche molti personaggi presenti in "Violetta", come Mercedes Lambre e Jorge Blanco. Nel cast anche Angelina Molina, nota attrice spagnola. In "Tini - La Nuova Vita di Violetta" Martina Stoessel veste i panni di una ragazza che, grazie a una nuova esperienza, maturerà e saprà gestire meglio le situazioni della vita. Intanto è uscito il primo teaser trailer del film che mostra la cantante e attrice argentina mentre suona il pianoforte e balla con gli amici. La Stoessel, di recente, è stata al centro di molte polemiche perché molti l'accusano di essersi rifatti. Un'accusa del genere era stata rivolta anche alla collega Ariana Grande. La notizia dei presunti 'ritocchini' di Martina Stoessel è apparsa su alcuni quotidiani argentini. Infobae, ad esempio, ha fatto notare quanto il seno dell'artista sia cresciuto negli ultimi tempi: le dimensioni sono certamente maggiori rispetto a quelle di qualche anno fa. La Stoessel ha smentito categoricamente le accuse, sottolineando di non essersi mai recata dal chirurgo estetico, anche perché è iper impegnata. Insomma, il fascino di Martina è 100% naturale. La giovane attrice, lo ha ribadito più volte sui social. Ricordiamo che la star di "Violetta" ha tantissimi seguaci su Instagram, che tiene informati sulla sua vita privata e professionale. Tempo fa, Martina Stoessel postò addirittura una foto che la ritraeva mentre mangiava una gustosa pizza margherita.

