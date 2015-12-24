Home Home Smog, blocco totale circolazione a Roma: misure anche a Torino e Milano

di Redazione 24/12/2015

Lo smog nell'aria di Roma ha raggiunto livelli record. Ecco perché il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca ha disposto il blocco totale della circolazione nella Fascia Verde di Roma per i giorni 28 e 29 dicembre, dalle 10 alle 16 A Roma, durante il blocco totale della circolazione, comunque potranno circolare i mezzi meno inquinanti, come auto alimentate a metano, i ciclomotori 4 tempi Euro 2 e i veicoli Euro 6. Non solo. Tronca ha anche stabilito che la temperatura nelle case e negli uffici non deve superare i 18 gradi. Contemporaneamente al blocco totale della circolazione, inoltre, deve essere ridotto a 8 il numero di ore di attività degli impianti di riscaldamento. Il blocco della circolazione, però, non riguarda solo Roma. A Milano, complice l'alta pressione, c'è molto inquinamento nell'aria. Proprio per tale ragione è stato ordinato lo stop della circolazione veicolare per i prossimi 28, 29 e 30 dicembre, dalle 10 alle 16. Per facilitare la vita di chi vive a Milano, è stato deciso che durante il blocco della circolazione per i veicoli privati il biglietto per i mezzi pubblici sarà valido per l'intera giornata. L'assessore lombardo all'Ambiente, Claudia Maria Terzi, ha chiesto a sindaci e prefetti di vietare o ridurre lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, visto che incidono negativamente sulla qualità dell'aria. Biglietto valido 24 ore anche ad Alessandria. Provvedimenti anti smog anche a Palermo, dove è stata realizzata un'enorme isola pedonale. Se le piogge fossero arrivate, il commissario Tronca avrebbe sicuramente rinviato il blocco totale della circolazione a gennaio. Invece, le polveri sottili nell'area hanno raggiunto livelli record. Se Tronca non avesse disposto il blocco avrebbe anche corso il rischio di essere indagato per non aver fatto nulla per preservare la salute pubblica. Nei giorni del blocco totale, però, chi vorrà circolare a Roma potrà acquistare un biglietto da 1,50 euro, valido per l'intera giornata, con cui potrà viaggiare su bus e metro.

