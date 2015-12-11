Tony Hadley realizza "The Christmas Album", disco natalizio ex Spandau Ballet

"Non volevo fare un classico album natalizio, magari di quelli con l'orchestra e arrangiamenti pomposi, come hanno fatto in tanti. Alcune delle canzoni che abbiamo scelto sono brani che in Italia sono poco più che sconosciuti, come 'Stay another day' degli East 17 o 'Lonely This Christmas' dei Mud, ma in Inghilterra sono stati grandissimi successi. Ma in molti casi abbiamo voluto creare degli arrangiamenti che mettessero in risalto i testi".

"E' una bellissima canzone, e come Spandau partecipammo alla versione originale. Poi l'hanno rifatta altre volte, credo siamo a 4 versioni nel complesso. Mi sembra siano abbastanza".

"L'idea del disco di Natale è nata quasi per gioco, ma alla fine si è rivelata un'esperienza fantastica. Claudio è un fantastico produttore e arrangiatore. E abbiamo già in programma di lavorare di nuovo insieme l'anno prossimo".

"Sarà qualcosa di completamente diverso dagli Spandau. Voglio dei ritmi dance e dei suoni moderni. Gli anni '80 sono stati ok ma non voglio vivere nel passato".

, "The Christmas Album", comprendente inediti, brani noti e meno noti. Poi, arriverà un altro disco, un po' più movimentato. L'artista ha rilasciato un'interessante intervista a Tgcom24. Tony è tornato a fare musica dopo aver partecipato a un reality show in Australia:. Ora l'artista fa uscire qualcosa di nuovo per lui, un disco natalizio diverso da tutti quelli che, solitamente, fanno uscire i suoi colleghi, visto che è un mix di classici e pop.Nel nuovo disco di Hadley non c'è, però, la celebre "Do They Know It's Christmas?". Il motivo dell'esclusione lo ha spiegato proprio l'ex Spandau Ballet:ed ha scelto tale nazione per realizzare completamente il suo ultimo capolavoro. Riguardo a "The Christmas Album", Hadley ha dichiarato:Il prossimo anno, dunque,, ma non avrà lo stile Spandau: