Tony Hadley realizza "The Christmas Album", disco natalizio ex Spandau Ballet

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2015

Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet, ha realizzato in Italia un disco natalizio, "The Christmas Album", comprendente inediti, brani noti e meno noti. Poi, arriverà un altro disco, un po' più movimentato. L'artista ha rilasciato un'interessante intervista a Tgcom24. Tony è tornato a fare musica dopo aver partecipato a un reality show in Australia: ha dovuto trascorrere molto tempo nella giungla ed ha perso molti chili. Ora l'artista fa uscire qualcosa di nuovo per lui, un disco natalizio diverso da tutti quelli che, solitamente, fanno uscire i suoi colleghi, visto che è un mix di classici e pop.
"Non volevo fare un classico album natalizio, magari di quelli con l'orchestra e arrangiamenti pomposi, come hanno fatto in tanti. Alcune delle canzoni che abbiamo scelto sono brani che in Italia sono poco più che sconosciuti, come 'Stay another day' degli East 17 o 'Lonely This Christmas' dei Mud, ma in Inghilterra sono stati grandissimi successi. Ma in molti casi abbiamo voluto creare degli arrangiamenti che mettessero in risalto i testi".
Nel nuovo disco di Hadley non c'è, però, la celebre "Do They Know It's Christmas?". Il motivo dell'esclusione lo ha spiegato proprio l'ex Spandau Ballet:
"E' una bellissima canzone, e come Spandau partecipammo alla versione originale. Poi l'hanno rifatta altre volte, credo siamo a 4 versioni nel complesso. Mi sembra siano abbastanza".
L'Italia è diventata una seconda casa per Tony, visto che ha partecipato a diversi programmi trasmessi nel Belpaese ed ha scelto tale nazione per realizzare completamente il suo ultimo capolavoro. Riguardo a "The Christmas Album", Hadley ha dichiarato:
"L'idea del disco di Natale è nata quasi per gioco, ma alla fine si è rivelata un'esperienza fantastica. Claudio è un fantastico produttore e arrangiatore. E abbiamo già in programma di lavorare di nuovo insieme l'anno prossimo".
Il prossimo anno, dunque, arriverà un nuovo album solista di Tony Hadley, ma non avrà lo stile Spandau:
"Sarà qualcosa di completamente diverso dagli Spandau. Voglio dei ritmi dance e dei suoni moderni. Gli anni '80 sono stati ok ma non voglio vivere nel passato".
 
