Torino, pulisce canna fumaria: perde equilibrio e cade

Quando si è anziani bisogna sempre fare attenzione a ciò che si fa, in quanto non si è più energici e reattivi come i giovani. Un 74enne di Pralormo, in provincia di Torino, aveva deciso di pulire la canna fumaria sul tetto della sua casa ma, quando per motivi da accertare, è caduto nel vuoto. Forse ha perso l'equilibrio.

Il personale del 118 e i vigili del fuoco sono immediatamente accorsi sul posto ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare; pare sia morto sul colpo. Sulla funesta vicenda stanno svolgendo le indagini i carabinieri.