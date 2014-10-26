Paris Hilton diventa dj: guadagna un milione di dollari a performance

E' proprio vero che piove sempre sul bagnato. la ricca ereditiera Paris Hilton, spesso al centro di pettegolezzi, ha deciso di dedicarsi a una nuova professione, ovvero quella di dj.

A quanto pare, il dj set è il nuovo lavoro, molto redditizio, di Paris che recentemente ha rilasciato una lunga intervista al New York Post, nel corso della quale non ha nascosto di essere pagata molto per quello che fa: circa 3 milioni di dollari per sole 4 serate all'Amnesia Club di Ibiza e 1 milione per una performance come dj.

"Mia madre mi ha sempre detto che non è educato parlare in pubblico di soldi, ma è così: ho lavorato sodo e sono molto fiera di me stessa", ha affermato la Hilton, che si è esibita in vari parti del mondo, come Shangai e Vietnam.