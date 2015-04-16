Loading...

Francia, Jean-Marie Le Pen in ospedale: sottoposto ad esami

Redazione Avatar

di Redazione

16/04/2015

Jean-Marie Le Pen, fondatore e presidente onorario di Front National, partito di estrema destra francese, è stato ricoverato in un ospedale di Parigi ed attualmente è sottoposto ad accertamenti.

Il papà di Marine Le Pen, lo ricordiamo, ha recentemente ritirato la sua candidato alle amministrative in Provenza successivamente a un diverbio con la figlia.

Non si conoscono le condizioni di salute di Jean-Marie. Marine, comunque, si è già recata in ospedale per vedere il padre, che l'ha recentemente assecondata, ritirando la sua candidatura alle amministrative.

Jean-Marie, lo ricordiamo, ha proposto la 26enne Marion Marechal-Le Pen, figlia di una sorella di Marine, come candidato nel PACA, regione francese. Riuscirà la più giovane parlamentare della V Repubblica a trionfare? Certo, la stoffa non le manca.

