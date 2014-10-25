Torna ora solare: stanotte lancette indietro di un'ora

Come ogni anno, a fine ottobre torna l'ora solare e molte persone devono fare i conti con disagi vari, come inappetenza, stanchezza e insonnia. C'è anche chi cambia umore improvvisamente.

Le lancette dell'orologio andranno tirate indietro di un'ora la notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26. Il cambio d'orario avverrà alle 3.00 del mattino. Pare che oltre 12 milioni di italiani accuseranno disagi.

"Le attività ormonali e cerebrali che regolano il sonno e le malattie dell'umore hanno una ritmicità sia giornaliera che mensile e annuale. Molte teorie derivate da evidenze scientifiche suggeriscono che la depressione sia proprio la malattia dei ritmi biologici: una loro alterazione precipiterebbe i meccanismi che generano la sindrome depressiva, fatta infatti non solo di mal di vivere, pessimismo, sensi di colpa e apatia, ma anche di sintomi più prettamente fisici e anche più intuitivamente riconducibili ai ritmi circadiani: insonnia, inappetenza, un'oscillazione della gravità della sintomatologia nel corso della giornata", ha dichiarato lo psichiatra Michele Cucchi.