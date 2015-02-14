Loading...

Tortolì Ogliastra: madre si lancia da scogliera coi figli, bimba muore

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2015

Dramma in Sardegna. Una 36enne depressa si è gettata in mare con i suoi due figlioletti. La bimba di 3 anni è deceduta; la madre e il bimbo di 4 anni versano in gravi condizioni in ospedale. La tragedia è avvenuta precisamente a Tortolì Ogliastra.

Non si conosce ancora la dinamica dell'episodio. Gli inquirenti stanno sentendo i testimoni. Non si esclude che a breve verrà interrogata anche la donna. Nessuna pista è esclusa dagli investigatori. Vero è che la donna, una 36enne, assumeva da tempo psicofarmaci perché finita nel tunnel della depressione.

Ad allertare le forze dell'ordine sono state diverse persone che, prima avevano notato la donna e i figli sulla scogliera; poi erano in mare. Madre e figlio sono stati salvati ma la bimba è spirata nonostante il tempestivo ricovero nel nosocomio San Francesco di Nuoro.

