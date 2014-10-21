Tiberio Timperi bestemmia e chiede scusa: Codacons indignata

In queste ore non si fa altro che parlare della bestemmia proferita dal conduttore Tiberio Timperi durante una puntata di "Uno mattina in famiglia". Il presentatore si è subito scusato con tutti ma ha criticato il tecnico Rai in quanto avrebbe potuto non mandare in onda il momento in cui stava bestemmiando.

Tiberio Timperi sbatte le mani sul tavolo per lo sbaglio nell’annuncio di un servizio e bestemmia. Il gesto gli è costato tante critiche ed è probabile che verrà sanzionato. La Rai ha giù annunciato provvedimenti seri nei confronti del conduttore.

Le scuse di Timperi non appagano il Codacons, che ha fatto sapere mediante un comunicato ufficiale: "Conduttore, autori e responsabili del montaggio devono essere immediatamente sospesi dalle loro funzioni per l’offesa arrecata non solo ai credenti, ma alla totalità dei telespettatori italiani".

Il Codacons ricorda che il servizio reso dalla Rai, negli ultimi tempi, è carente. Non è ammissibile tutto ciò, visto che la Rai prende denaro dagli italiani.