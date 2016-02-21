Totti vs Spalletti, Numero 10 Roma Detesta Panchina: "Non me lo Merito"

Francesco Totti vs Luciano Spalletti. Il numero 10 della Roma e il ct sono arrivati ai ferri corti? Forse, almeno a giudicare dalle recenti parole del Capitano

"L'infortunio che ho avuto è ormai alle spalle. Così no riesco a starci. Sto male io, sta male chi mi sta intorno. Chiedo rispetto per quello che ho dato".

Nel corso di una recente intervista,ha detto che non vuole finire la sua carriera in panchina. Non è tornato aneanche da un mese, e giàè diventato un elemento negativo, un ostacolo per Francesco, che ora vuole giocare perché è in condizioni di farlo. L'infortunio, ormai, è solo un lontano ricordo. Il numero 10 della Roma ha affermato di recente:Il rapporto tra Totti e Spalletti è da buongiorno e buonasera. Niente di più. E' un peccato. Proprio adesso che laera tornata a giocare bene, che l'atmosfera era migliorata. Se le cose stanno così,non esclude l'a Roma. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: "Vedròe ognuno dirà la sua. Mi aspetto correttezza... Io no sto qui a dire che voglio giocare. Sto bene, sono guarito, mi scade ila giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire". Chissà se Totti, a giugno, dirà addio alla Roma, dopo 24 anni e 300 gol?