Totti vs Spalletti, Numero 10 Roma Detesta Panchina: "Non me lo Merito"
di Redazione
21/02/2016
Francesco Totti vs Luciano Spalletti. Il numero 10 della Roma e il ct sono arrivati ai ferri corti? Forse, almeno a giudicare dalle recenti parole del CapitanoNel corso di una recente intervista, Totti ha detto che non vuole finire la sua carriera in panchina. Non è tornato a Roma neanche da un mese, e già Spalletti è diventato un elemento negativo, un ostacolo per Francesco, che ora vuole giocare perché è in condizioni di farlo. L'infortunio, ormai, è solo un lontano ricordo. Il numero 10 della Roma ha affermato di recente:
"L'infortunio che ho avuto è ormai alle spalle. Così no riesco a starci. Sto male io, sta male chi mi sta intorno. Chiedo rispetto per quello che ho dato".Il rapporto tra Totti e Spalletti è da buongiorno e buonasera. Niente di più. E' un peccato. Proprio adesso che la squadra era tornata a giocare bene, che l'atmosfera era migliorata. Se le cose stanno così, Francesco non esclude l'addio a Roma. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: "Vedrò Pallotta e ognuno dirà la sua. Mi aspetto correttezza... Io no sto qui a dire che voglio giocare. Sto bene, sono guarito, mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire". Chissà se Totti, a giugno, dirà addio alla Roma, dopo 24 anni e 300 gol?
Articolo Precedente
Verona: Madre gli Dice di Lasciare Casa, la Uccide e Getta Corpo Nell'Adige
Articolo Successivo
Decreto Trasporti: Biglietto Rimborsato per Ritardo 30 Minuti
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023