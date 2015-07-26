Home Esteri Tokyo: aereo da turismo finisce su case, 3 morti

di Redazione 26/07/2015

Incidente aereo a Tokyo. Un piccolo aereo da turismo si è schiantato in una zona residenziale della Capitale nipponica. 3 persone hanno perso la vita, mentre 5 sono rimaste ferite Non si conosce, ancora, la causa del disastro aereo. L'aereo è finito su alcune case, che hanno preso fuoco. Tante persone sono state trasportate in ospedale. Una vera tragedia. Secondo i vigili del fuoco, sarebbero stati problemi al cuore e ai polmoni a causare il decesso delle 3 persone. Il dramma è avvenuto a 500 metri circa dall'aeroporto dove solitamente partono e atterrano tali aerei da turismo.

