Tokyo: aereo da turismo finisce su case, 3 morti

Redazione

di Redazione

26/07/2015

Incidente aereo a Tokyo. Un piccolo aereo da turismo si è schiantato in una zona residenziale della Capitale nipponica. 3 persone hanno perso la vita, mentre 5 sono rimaste ferite

  Non si conosce, ancora, la causa del disastro aereo. L'aereo è finito su alcune case, che hanno preso fuoco. Tante persone sono state trasportate in ospedale. Una vera tragedia. Secondo i vigili del fuoco, sarebbero stati problemi al cuore e ai polmoni a causare il decesso delle 3 persone. Il dramma è avvenuto a 500 metri circa dall'aeroporto dove solitamente partono e atterrano tali aerei da turismo.
