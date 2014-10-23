Loading...

Massimo Troisi: count down inizio riprese di "Da domani mi alzo tardi"

23/10/2014

Il prossimo anno partiranno le riprese della pellicola "Da domani mi alzo tardi", che trae ispirazione dalla vita dell'attore napoletano Massimo Troisi, venuto a mancare il 4 giugno 1994, giornata veramente triste per il cinema italiano.

La direzione del film è stata affidata a Stefano Veneruso, nipote dell'attore. La pellicola si basa sul volume omonimo scritto da Anna Pavignano, sceneggiatrice e compagna per diversi anni di Troisi.

"Da domani mi alzo tardi" verrà girato tra Italia e Usa, e tenta di raccontare cosa sarebbe potuto accadere se Troisi non fosse passato a miglior vita. La pellicola, quindi, parla del grande artista partenopeo che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del cinema.

