Massimo Troisi: count down inizio riprese di "Da domani mi alzo tardi"

Il prossimo anno partiranno le riprese della pellicola "Da domani mi alzo tardi", che trae ispirazione dalla vita dell'attore napoletano Massimo Troisi, venuto a mancare il 4 giugno 1994, giornata veramente triste per il cinema italiano.

La direzione del film è stata affidata a Stefano Veneruso, nipote dell'attore. La pellicola si basa sul volume omonimo scritto da Anna Pavignano, sceneggiatrice e compagna per diversi anni di Troisi.

"Da domani mi alzo tardi" verrà girato tra Italia e Usa, e tenta di raccontare cosa sarebbe potuto accadere se Troisi non fosse passato a miglior vita. La pellicola, quindi, parla del grande artista partenopeo che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del cinema.