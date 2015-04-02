Traffico internazionale di farmaci rubati: 19 arresti e maxi sequestro medicinali

I carabinieri del Nas hanno arrestato 19 soggetti, tra farmacisti e titolari di aziende di commercio all'ingrosso di medicinali, autotrasportatori e agenti di commercio. Tutti dovranno rispondere di associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di farmaci rubati.

I militari, nell'ambito del blitz ribattezzato 'Pharmatraffic' hanno sequestrato farmaci il cui valore si aggira sui 3 milioni di euro. Le persone finite in manette risiedono in regioni diverse, tra cui Lombardia, Toscana, Campania e Liguria.