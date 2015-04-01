Loading...

Taranto, Nina Zilli e Caparezza al concerto del primo maggio

01/04/2015

Nelle ultime ore sono stati diffusi i nomi di alcuni artisti che si esibiranno durante il concerto del primo maggio a Taranto, come Nina Zilli, Caparezza e Marlene Kuntz. Ovviamente, durante l'evento canoro saliranno sul palco anche molti intellettuali e personaggi della società civile.

Il 'concertone' del primo maggio a Taranto sarà anche un'occasione per ricordare di difendere reddito, ambiente e salute.  Appuntamento al Parco archeologico delle mura greche! Taranto vuole risorgere e superare i tanti problemi economici, occupazionali e ambientali.

