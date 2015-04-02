Vigili assenteisti a Roma, numero indagati potrebbe aumentare

Si torna a parlare della vicenda dei vigili romani assenteisti. Il numero degli indagati, probabilmente, salirà a 14 visto che alcuni medici avrebbero rilasciato certificati medici senza aver mai visto i vigili.

I nomi di diversi medici verranno probabilmente inseriti nel registro degli indagati. Intanto sono stati sequestrati pc, smartphone e diversi supporti informatici ai vigili indagati per tentata interruzione di pubblico servizio. Brutto momento, dunque, per gli agenti Fabrizio Archetti, Riccardo Di Pietro e Daniele Zampelloni.

Gli inquirenti stanno anche esaminando i tanti certificati medici pervenuti al Comando nei giorni precedenti al Capodanno.