Trapianto Completo di Tessuto Facciale: Intervento di 26 Ore Costato un Milione di Dollari

Ora Patrick Hardison ha un volto nuovo, un'espressione nuova, e non deve più vergognarsi. Sì perché, dopo la terribile esperienza dell'incendio, il suo volto rimase, nonostante un delicato e lungo intervento chirurgico. Il pompiere è stato visitato a lungo e sottoposto a numerosi esami. Alla fine un'equipe di chirurghi del NYU Langone Medical Center, coordinata dal chirurgo plastico Eduardo Rodriguez, ha compiuto il miracolo. Finora, nel mondo, non era mai stato compiuto un intervento del genere. Il donatore dello, delle orecchie e della faccia è stato un 26enne, morto in un incidente in bici. L'operazione è stata effettuata in agosto e solo ora il team di chirurghi ha reso nota la notizia. A quanto pare, l'intervento è durato benNon è stato facile, dunque, per i medici effettuare l'intervento, visto che anteriormente hanno dovuto sottoporre a un'accuratasia il ricevente che il donatore. Hardison ha dovuto attendere molto tempo prima di trovare un donatore compatibile al 100%. Certo, ora il pompiere dovrà ricordarsi di assumere per tutta la vitaper scongiurare reazioni impreviste del sistema immunitario. Il team di chirurghi che ha effettuato il difficile trapianto di volto ha asserito che sia donatore che ricevente hanno dovuto affrontare un percorso di preparazione, durato 3 mesi e costato, prima dell'intervento. Alla fine, dopo 26 ore, tutto è andato per il verso giusto. Ora Patrick è un uomo nuovo.Come detto, l'operazione è stata compiuta ad agosto ma il professorè orgoglioso e positivo:Ora Patrick ha orecchie, capelli e ciglia nuove. Inoltre i medici hanno apportato miglioramenti all'apparato che permette di muovere le, anch'esso danneggiato dalle fiamme. Ora Patrick Hardison ha una nuova vita ed è al settimo cielo. Senza la bravura e la tenacia dell'equipe di chirurghi diretta da Rodriguez non sarebbe mai potuto tornare a sorridere. Durante un'intervista rilasciata alla, Patrick ha detto:La prima a sottoporsi a un trapianto di faccia parziale fu, nel 2005,. Tale operazione aprì la strada ad altri interventi simili, una ventina, finché, nel 2010, non è stato eseguito il primo trapianto completo di faccia a uno spagnolo. Tale operazione, però, non è assimilabile a quella effettuata nei mesi scorsi, visto che allo spagnolo non vennero trapiantati anche orecchie e cuoio capelluto nuovi. Interventi del genere non possono non suscitare clamore e attenzione. Molti media, nel 2012, riportarono la storia di, un 22enne rimasto sfregiato per un incidente con una pistola. Ebbene l'uomo venne sottoposto a un delicato trapianto completo di faccia. Il nuovo volto di Lee Norris conquistò anche la copertina di