Caffè Allontana Stress e Patologie Gravi: Max 5 Tazzine al Giorno

Il caffè è una delle bevande più apprezzate al mondo. C'è chi lo adora e lo beve, anche molto, e chi, invece, deve regolarsi per via della caffeina che, come tutti ben sanno, non aiuta a prender sonno. Da un recente studio è emerso che bere caffè, ovviamente con moderazione, fa bene alla salute

Meno stress e addio al diabete di tipo 2

"I composti bioattivi del caffè riducono la resistenza all'insulina e l'infiammazione sistemica. Questo potrebbe spiegare alcuni dei nostri risultati. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per indagare i meccanismi biologici che producono questi effetti", ha dichiarato il dottor Ding.

Caffè: antiossidanti, sali minerali per il benessere dell'organismo

Meno stressati col caffè

Un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato da Ming Ding, operante presso l'Harvard School of Pubblic Health di Boston, ha scoperto che bere da 3 a 5 tazzine di caffè al giorno aiuta ad allontanare molte, come diabete di tipo 2, problemi neurologici. Inoltre, la celebre bevanda scura riduce il rischio di decesso prematuro e allontana l'istinto suicida.I medici hanno monitorato le abitudini alimentari e lo stato di salute di oltre 200.000per 30 anni e, alla fine, hanno constatato che bere dalle 3 alle 5 tazzine di caffè al dì fa molto bene alla salute. Una notizia fantastica, dunque, per le tante persone che adorano la gustosa bevanda nera. Pare che tutte le persone che bevevano con regolarità caffè fossero meno inclini ade a patologie gravi come il diabete di tipo 2, malattie cardiocircolatorie e tumori. Gli studiosi, tuttavia, non si sanno ancora spiegare perché la bevanda tenga lontano le neoplasie. Se si vuole stare in salute, dunque, bisogna bere regolarmente e moderatamente caffè. La, a quanto pare, ha un effetto antidepressivo: ecco perché il caffè rende più allegri e meno avviliti! Caffè: tanto e sempre, dunque? No. Gli studiosi americani hanno asserito che se si bevono più di 5 tazzine al giorno non c'è. Insomma, come dicevano gli antichi, "in medio stat virtus". Caffè sì, ma c'è bisogno di autoregolarsi.Ledel caffè sono state sottolineate più volte da medici e nutrizionisti. La bevanda più bevuta al mondo, contiene preziose sostanze che fanno benissimo all'organismo, come sali minerali, antiossidanti e la caffeina. Quest'ultima, lo ricordiamo, non rovina solamente le notti a molte persone ma è un vero elisir per ilfisico dell'uomo favorendo, ad esempio, la diuresi e la secrezione gastrica. E' lunghissimo l'elenco dei benefici del caffè, che per molti è un vero rito, al mattino; per altri è un piacere. Una cosa è certa: la bevanda fa bene al corpo, alla mente e allo spirito.Quando si intavola un discorso sul caffè e sui suoi benefici non si può non sottolineare una delle sue grandi virtù, che è quella di allontanare lo stress. Sembrerà strano ma è così. Un team di studiosi dellaha scoperto che il caffè rende meno ansiosi. I ricercatori hanno fatto annusare del caffè a un gruppo disotto stress per mancanza di sonno, notando una modifica delle proteine che causano tale stress.