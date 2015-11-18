Caffè Allontana Stress e Patologie Gravi: Max 5 Tazzine al Giorno
di Redazione
18/11/2015
Il caffè è una delle bevande più apprezzate al mondo. C'è chi lo adora e lo beve, anche molto, e chi, invece, deve regolarsi per via della caffeina che, come tutti ben sanno, non aiuta a prender sonno. Da un recente studio è emerso che bere caffè, ovviamente con moderazione, fa bene alla salute
Meno stress e addio al diabete di tipo 2Un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato da Ming Ding, operante presso l'Harvard School of Pubblic Health di Boston, ha scoperto che bere da 3 a 5 tazzine di caffè al giorno aiuta ad allontanare molte patologie, come diabete di tipo 2, problemi neurologici. Inoltre, la celebre bevanda scura riduce il rischio di decesso prematuro e allontana l'istinto suicida.
"I composti bioattivi del caffè riducono la resistenza all'insulina e l'infiammazione sistemica. Questo potrebbe spiegare alcuni dei nostri risultati. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per indagare i meccanismi biologici che producono questi effetti", ha dichiarato il dottor Ding.I medici hanno monitorato le abitudini alimentari e lo stato di salute di oltre 200.000 volontari per 30 anni e, alla fine, hanno constatato che bere dalle 3 alle 5 tazzine di caffè al dì fa molto bene alla salute. Una notizia fantastica, dunque, per le tante persone che adorano la gustosa bevanda nera. Pare che tutte le persone che bevevano con regolarità caffè fossero meno inclini ad istinti suicidi e a patologie gravi come il diabete di tipo 2, malattie cardiocircolatorie e tumori. Gli studiosi, tuttavia, non si sanno ancora spiegare perché la bevanda tenga lontano le neoplasie. Se si vuole stare in salute, dunque, bisogna bere regolarmente e moderatamente caffè. La caffeina, a quanto pare, ha un effetto antidepressivo: ecco perché il caffè rende più allegri e meno avviliti! Caffè: tanto e sempre, dunque? No. Gli studiosi americani hanno asserito che se si bevono più di 5 tazzine al giorno non c'è nessun effetto positivo. Insomma, come dicevano gli antichi, "in medio stat virtus". Caffè sì, ma c'è bisogno di autoregolarsi.
Caffè: antiossidanti, sali minerali per il benessere dell'organismoLe virtù del caffè sono state sottolineate più volte da medici e nutrizionisti. La bevanda più bevuta al mondo, contiene preziose sostanze che fanno benissimo all'organismo, come sali minerali, antiossidanti e la caffeina. Quest'ultima, lo ricordiamo, non rovina solamente le notti a molte persone ma è un vero elisir per il benessere fisico dell'uomo favorendo, ad esempio, la diuresi e la secrezione gastrica. E' lunghissimo l'elenco dei benefici del caffè, che per molti è un vero rito, al mattino; per altri è un piacere. Una cosa è certa: la bevanda fa bene al corpo, alla mente e allo spirito.
Meno stressati col caffèQuando si intavola un discorso sul caffè e sui suoi benefici non si può non sottolineare una delle sue grandi virtù, che è quella di allontanare lo stress. Sembrerà strano ma è così. Un team di studiosi della Seul National University ha scoperto che il caffè rende meno ansiosi. I ricercatori hanno fatto annusare del caffè a un gruppo di roditori sotto stress per mancanza di sonno, notando una modifica delle proteine che causano tale stress.
