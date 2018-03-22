Trattamento estetico in casa, depilarsi piacevolmente
di Redazione
22/03/2018
I trattamenti di bellezza che siamo abituati a vedere applicati soltanto nei migliori centri estetici e saloni di bellezza sono finalmente disponibili anche per chi vuole rimanere a casa e magari risparmiare qualche soldo. Sì, perché non tutti vogliono e possono sottoporsi a percorsi lunghi e costosissimi, che offriranno sì risultati, ma che richiedono un investimento in costanza, denaro e tempo non indifferente. Con questi presupposti, Silk’n ha creato un’intera linea di prodotti destinati proprio al trattamento estetico in casa, partendo dalla rimozione permanente del pelo e arrivando su prodotti specificatamente concepiti per attaccare i depositi di adipe, per la cura della cute e la pulizia del viso. Siamo davanti a prodotti che portano le tecnologie più avanzate che fino ad oggi erano disponibili esclusivamente nei migliori centri estetici finalmente a casa nostra, dove con la massima comodità e organizzando le sessioni come preferiamo, in accordo con i nostri impegni quotidiani.
La rimozione dei peli ad impulsi offerta da Silk’nIl pezzo forte della linea Silk’n sono sicuramente i prodotti dedicati all’ablazione del pelo con impulsi luminosi, tecnologia di assoluta avanguardia che viene utilizzata nei migliori centri estetici, con successo, da diversi anni e che oggi è stata finalmente miniaturizzata al punto tale da poter entrare in dispositivi facili da maneggiare, che non ingombrano e che sono finalmente completamente portatili. Con apparecchiature di questo tipo potrai finalmente:
- Rimuovere i peli di ogni zona del corpo, anche la più delicata
- Utilizzare dispositivi che possono adattarsi, grazie ai sensori intelligenti inclusi in praticamente ogni prodotto della linea
- Operare in massima sicurezza, con dispositivi che si preoccupano di mantenere il più alto livello durante tutta la sessione e oltre, spegnendosi in automatico quando non li stai utilizzando
La fine delle lamette e della cerettaCon l’arrivo a casa di prodotti che possono eliminare i peli con gli impulsi luminosi, possiamo finalmente dire addio a lamette e cerette, sistemi che presentano diverse problematiche per la nostra cute e per i nostri peli:
- Quando rimuoviamo i peli con la lametta, questi ricrescono subito e danno luogo a pruriti che portano a grattarci e a danneggiare lo strato più superficiale della nostra cute; anche il passaggio della lametta stessa può creare problemi di questo tipo
- La ceretta, anche se dovessimo scegliere tra quelle più delicate, crea problemi di irritazione alla cute, nonché, se a caldo, anche piccole ustioni che sul medio e lungo periodo possono anche generare problemi relativamente gravi e difficili da combattere
Il sensore intelligente: per una depilazione adatta a tuttiI sistemi ad impulsi non potevano lavorare, almeno fino a qualche anno fa, su tutte le tonalità di pelle. Per questo motivo i prodotti Silk’n hanno incluso dei sensori intelligenti che rilevano il tono della tua pelle e ti permettono di adeguare la sessione al tuo corpo. In questo modo potremo essere sempre sicuri di portare a termine una sessione che non causi alcun tipo di danno alla nostra cute. Un altro incredibile passo avanti per la depilazione in casa, domestica sì, ma di livello ormai professionale.
