Svelato il Segreto delle VIP per Essere Più Belle in Bikini

Immagina se esistesse un Bikini fatto apposta per sostenere e modellare ogni tipo di fisico. Migliaia di ragazze se ne stanno accorgendo, e ancora prima di loro, VIP del calibro di Elisabetta Canalis, Ilary Blasi e Belen Rodriguez li indossano nel tempo libero, lontano dai riflettori. [caption id="attachment_26784" align="alignnone" width="899"] Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez indossano dei bikini in Neoprene[/caption] Il successo di questi bikini e' dovuto soprattutto al materiale: il Neoprene, un materiale sportivo che ha molto in comune con le tute da Sub. Si adatta perfettamente ad ogni tipo di forma, sostenendola e modellandola. [caption id="attachment_26783" align="alignnone" width="640"] Ilary Blasi indossa un Bikini in Neoprene: Negrito by Celest[/caption] La moda dei bikini in Neoprene sta letteralmente spopolando: amato inizialmente dalle ragazze del fitness ( chi va in palestra ci tiene di piú a non fare brutta figura al mare ) si é via via espanso. Tutte si stanno accorgendo dell'importanza di avere almeno un bikini in Neoprene in valigia ! Il marchio leader di bikini in Neoprene è Celest Bikini , un team di ragazze segue il customer care 24/7 su WhatsApp ( 3201921684 , sono gentilissime ). Il loro merito aver creato dei Bikini che fanno Invidia alle più famose dello spettacolo. Carichi di sensualità, questi bikini hanno fatto scalpore per le loro forme a tratti pericolose e azzardate. Abbiamo chiesto a Beatrice, designer dell' azienda informazioni in merito: BlogUominiedonne.info: Ciao Bea, intanto ti faccio i complimenti per la collezione, che vedo andare sold-out a una velocità impressionante Bea: Grazie :) ci sono davvero poche cose che ci rendono piú felici di vedere le nostre clienti cosi' contente. I nostri bikini hanno una vestibilitá che non ha paragoni rispetto ai comuni marchi che troviamo online o nei negozi. Pero' ce' un problema, per farli impieghiamo più tempo rispetto ad aziende normali, e anche per questo quando li finiamo lasciamo tante ragazze insoddisfatte :( ci capita spesso di essere sold-out in tutti i modelli già a Maggio BlogUominiedonne.info: Secondo te a cosa è dovuto il Successo di Celest ? Bea: Ricordo che la primissima a darci fiducia fu Valentina Dallari appena uscita dal Trono di Uomini e Donne, le sue prime foto in Bikini collezionarono centinaia di migliaia di likes, e ancora adesso le dobbiamo moltissimo. Quando Vale ci pubblicò eravamo davvero minuscole e ci aiutò tantissimo ad essere conosciute al grande pubblico. Valentina é una persona stupenda. [caption id="attachment_26789" align="alignnone" width="695"] Valentina Dallari in Bikini[/caption] Oltre che per il materiale fantastico, penso che quello che colpisca sia anche la filosofia dietro a Celest, è un marchio pensato per una ragazza attiva, che fa palestra, sport, che tiene al suo fisico, che é indipendente e si da da fare ( o che perlomeno: ci prova :-P haha ) BlogUominiedonne.info: Sta facendo molto scalpore un Meme che gira su parecchie pagine che parla di un fidanzato geloso... e di una fidanzata che sceglie Celest :D [caption id="attachment_26782" align="alignnone" width="640"] N.d. Il Meme sui Bikini Celest ormai Virale nel Web[/caption] Bea: Si haha e' fantastico. Di differente agli altri marchi ce' che Celest nasce per una ragazza che non ha vergogna vivere la sua vita come le pare e piace. If you like it, wear it. Siamo contro i fidanzati/padri/amici che ci dicono cosa fare. Decidiamo noi chi vogliamo essere BlogUominiedonne.info: E sembra che questo messaggio stia diventando virale.. Bea: In moltissime si stanno rispecchiando in quello che siamo. Va oltre al materiale. É vero: il Neoprene ti farà sempre sembrare più in forma rispetto ad un comune bikini in lycra, ma Celest è di piú. Non siamo un semplice marchio di Bikini, siamo una community formata da centinaia di migliaia di ragazze e fan scatenate. BlogUominiedonne.info: Sulla vostra Pagina Instagram ho visto che re-postate ogni giorno decine e decine di clienti pazze per i vostri bikini Bea: Ci piace metterci la faccia, andiamo molto fiere del riscontro che hanno i Bikini e il nostro servizio. Il nostro obbiettivo e' cambiare radicalmente il mercato dei Bikini in Italia e nel mondo. Sono stanca di vedere Bikini in lycra a 70€ quando per farli so che ci sono voluti 1-2€. Ero stanca di indossare bikini che cedevano dopo la prima vacanza. Tessuti con i fronzolini, di bassa qualitá, che perdono colore al primo tuffo. BlogUominiedonne.info: noi della redazione di BlogUominieDonne vi facciamo i complimenti per l'esempio che date a ragazze come noi! Vi lasciamo un link al sito www.celestbikini.it e vi auguriamo buono Shopping ! :) Jessica Muraro