Trono Over, Gemma Galgani scaricata due volte

di Redazione 16/09/2017

Ancora una volta Gemma Galgani è stata la grande protagonista della nuove registrazioni di Uomini e Donne. La fine della sua storia con Marco Firpo, notizia che ha movimentato le prime settimane del Trono Over, non ha convinto nessuno e come spesso è successo in passato la prima ad attaccarla è Tina Cipollari che ha accusato la sua storica rivale di voler solo fare dei soldi ed essere sempre al centro dell'attenzione senza motivo. Ma anche Marco sembra aver cambiato idea su di lei. Se fino all'inizio dell'estate il 'cavaliere' ligure era molto innamorato e sorrideva al suo fianco, adesso è convinto che fra loro non potrà esserci nulla più do un'amicizia e che anche quando Tina è andata a trovarlo mentre era ricoverato dopo un piccolo ma delicato intervento, lo abbia fatto soltanto per avere qualcosa sa raccontare che la mettesse in buona luce di fronte agli altri. Nelle scorse settimane sembrava che Gemma fosse presa da uno dei nuovi arrivati, Gianfranco, e invece adesso l'uomo ha deciso di lasciar perdere perché come ha ammesso lui stesso nelle nuove registrazioni di UeD non gli è piaciuto lo sguardo di Marco quando è stato mandato in onda il video del loro bacio. La Galgani però è stata anche protagonista di clamorose confessioni al settimanale 'Spy' in edicola da ieri. Pure per lei quella con Marco è una storia finita, visto che lo definisce “un capitolo cancellato”. Ma se Giorgio dovesse indirizzarle una lettera aperta dalle pagine della rivista? “Non saprei davvero cosa rispondere. La prego. Di certo so che sono pronta ad amare, di nuovo, fino alla fine”. Il pubblico di Uomini e Donne però sembra pensarla in maniera diversa. E voi?

