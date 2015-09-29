Home Esteri Trova 8000 Dollari nel Parco e li Restituisce: Bimbo Corretto Ricompensato con 100 dollari

di Redazione 29/09/2015

Un bimbo di 8 anni del Massachusetts, Usa, stava giocando in un parco ed ha notato, mentre si trovava sullo scivolo, ben 8000 dollari Il piccolo ha subito preso il denaro e l'ha consegnato ai genitori, che erano con lui al parco. Un bimbo così onesto non poteva non avere genitori onesti. I tre, dunque, senza remore, hanno consegnato le banconote alla Polizia. Gli agenti si sono subito messi alla ricerca del proprietario sbadato del denaro. Nel giro di poco tempo è stato ritrovato l'uomo che aveva perso le banconote, un imprenditore che aveva portato il figlioletto al parco. "Avevo ormai perso le speranze di ritrovare il denaro", ha confessato l'imprenditore, Elias Santos, che ha ricompensato il bimbo con 100 dollari. A molti, nella cittadina del Massachusetts dove è stato ritrovato il denaro, è sembrata veramente esigua la ricompensa data dall'imprenditore al piccolo. A voi sembra poco? Al bimbo e alla famiglia non importa, però, essere ricompensati: loro sono onesti e solidali. Santos stava giocando coi figlioletti nel parco e il denaro gli è scivolato dalla tasca. L'uomo, che era stato appena pagato, ha fatto la traumatica scoperta quando è tornato a casa. Il piccolo Aiden è diventato l'emblema dell'onesta in Massachusetts. "Dovevo trovare a tutti i costi il legittimo proprietario del denaro... Bisogna sempre trattare gli altri come noi vorremmo essere trattati", ha asserito Aiden. Una bella storia di correttezza che proviene dagli States. Alla fine non importa che il piccolo Aiden abbia ricevuto una piccola ricompensa, l'importante è che il suo gesto ha reso felice un papà ed una famiglia intera. Bravo Aiden!

