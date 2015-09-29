Home Scienza e tecnologia Australia: Voragine Polverizza Campeggio, Sinkhole Pauroso

di Redazione 29/09/2015

Tanta paura su una spiaggia del Queensland, in Australia, dove improvvisamente si è aperta una gigantesca voragine che ha 'risucchiato' auto e camper Il terribile episodio è avvenuto improvvisamente nella Sunshine Coast. La spiaggia è stata letteralmente inghiottita dall'acqua. Un intero campeggio è svanito in pochi istanti. Fortunatamente le persone hanno avuto il tempo di allontanarsi, ma tante auto ed altri veicolo sono finiti in acqua. Un intero campeggio è stato ingoiato dalla voragine che, secondo le ultime informazione, era larga 150 metri e profonda 3 metri. Non è la prima volta che, in zona, accadono episodi simili. Ovviamente tutta l'area è attualmente inaccessibile per ovvie ragioni di sicurezza. L'episodio è avvenuto sabato scorso, verso le 23. Una persona che ha assistito alla scena ha detto. "Pensavo che fossimo spacciati. E' stato spaventoso e veloce: il nostro campeggio è stato inghiottito e ha portato con sé tutto ciò che c'era all'interno". Secondo un portavoce della Polizia il fenomeno naturale non avrebbe causato vittime ma diverse persone sono rimaste ferite. Il fenomeno naturale è noto come 'sinkhole' (buco sprofondato) e rappresenta un cedimento inaspettato del suolo dovuto generalmente a cavità carsiche che franano, facendo cedere il suolo e tutto quello che c'è sopra. Le autorità locali hanno sottolineato che è la seconda volta, in quattro anni, che si verifica un sinkhole nella zona. Le persone, dunque, non potranno più sostare nell'area, splendida ma pericolosa. Silvia Murray, una testimone, ha affermato: "Sembrava un rombo di tuono, la gente cercava di portare via i furgoni senza, però, riuscirci".

