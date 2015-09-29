Home Cronaca Il Volo Insudiciano e Danneggiano Camera Hotel: Ginoble Smentisce su Twitter

di Redazione 29/09/2015

Il direttore di un hotel di Locarno si è lamentato del comportamento di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, componenti de Il Volo, band che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo e che sta riscuotendo un successo pazzesco in tutto il mondo Secondo il direttore dell'albergo di Locarno, città dove Il Volo si erano recati per rilasciare un'intervista alla tv tedesca ZDF, gli artisti avrebbero danneggiato e sporcato la camera in cui avevano trascorso la notte. "Oggetti, materassi e biancheria da letto sono stati gettati alla rinfusa ovunque. Non ci era successo mai nulla di simile prima", ha rivelato il personale dell'hotel Garni du Lac di Locarno. La notizia ha lasciato di stucco molte persone, visto che i membri de Il Volo sembrano tutto fuorché dei teppisti. L'ufficio stampa del gruppo italiano, comunque, ha smentito ogni addebito. "E' vero che non amano la moquette per una questione di allergie ma escludo che abbiano provocato danni intenzionalmente. Si è trattato di un episodio spiacevole, frutto probabilmente di malintesi", ha affermato Danilo Ciotti. Secondo il personale dell'albergo di Locarno, Barone, Ginoble e Boschetto avrebbero insudiciato e distrutto la camera, lamentandosi successivamente della pessima sistemazione. Voi credete a tutto quello che ha affermato il direttore dell'hotel? Intanto Gianluca Ginoble ha scritto su Twitter: "Non è vero. Abbiamo già dato mandato al nostro legale! Roba da pazzi. C'è troppa cattiveria in giro". I tre 'tenorini' italiani si sono trasformati nei Led Zeppelin oppure quella diffusa nelle ultime ore è una notizia infondata?

