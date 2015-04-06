Truffa su eBay, riceveva denaro ma non inviava merce: denunciato

Ennesima vicenda di truffe perpetrate mediante il web. Un 40enne metteva in vendita, su eBay, beni inesistenti sul web ed incassava il denaro. Gli acquirenti, però, non ricevevano nullo. Con tale espediente, un vicentino ha ricaricato la sua Postepay con oltre 10.000 euro.

La falsa vendita ha riguardato beni vari, come hard disk, macchine da caffè, aspirapolvere e Gps. A segnalare la truffa ai carabinieri è stata una vittima. Il 40enne dovrà rispondere di truffa informatica.