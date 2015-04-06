Milano, neonato abbandonato ricoverato al Niguarda: sta bene
di Redazione
06/04/2015
Un altro bimbo abbandonato in Italia. Non si sa chi possa aver commesso tale gesto, indubbiamente sbagliato, incivile e...
La scoperta del bebè è stata fatta a Milano da una donna che si stava recando a lavorare l'orto. Subito è stato allertato il personale del 118. Ora il neonato si trova all'ospedale Niguarda e gode di buone condizioni.
Articolo Precedente
Grecia a testa alta: restituirà ai creditori denaro prestato
Articolo Successivo
Truffa su eBay, riceveva denaro ma non inviava merce: denunciato
Redazione