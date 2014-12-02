Tugce Albayrak: spunta video pestaggio, 18enne le sferrò pugno in testa

Chi ha picchiato a morte Tugce Albayrak? Ieri le autorità tedesche hanno pubblicato il video che ritrae il pestaggio della 23enne di origini turche dinanzi al McDonald's di Offenbach, dove prestava servizio in qualità di cameriera.

Ricordiamo che Tugce ha tentato di salvare alcune ragazze da alcuni balordi che volevano stuprarle.

Il video mostra diversi ragazzi nel parcheggio, tra cui Tugce; poi arriva Sanel M., un 18enne che le sferra un pugno alla testa. La ragazza finisce per terra, sbattendo violentemente la testa contro un marciapiede. Tugce ha riportato un'emorragia cerebrale e i medici, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvarle la vita.

I poliziotti tedeschi sperano che le ragazzine salvate da Tugce si rechino presto in commissariato per fornire dettagli utili per rintracciare gli orchi.