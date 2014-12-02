Francesco Schettino interrogato dai pm: "Alcuni passaggi sono difficili da ricordare"

In queste ore Francesco Schettino è sotto interrogatorio, a Grosseto, nel processo per il naufragio della Costa Concordia.

L'ex comandante della Concordia si è presentato assieme ai suoi avvocati al Teatro Moderno di Grosseto, mostrandosi sereno. "Il comandante è tranquillo", hanno affermato i legali di Schettino.

"Siccome è passato del tempo, alcuni passaggi sono difficili da ricordare", ha sottolineato Schettino, aggiungendo poi: "Non era una navigazione commerciale o turistica. Si è trattato di una accostata. Se avessimo dovuto fermarci tutto sarebbe stato diverso".