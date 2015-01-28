Loading...

Notte al museo 3 in uscita nei cinema italiani, ultimo film interpretato da Robin Williams

28/01/2015

Oggi, 28 gennaio 2015, arriva nelle sale italiane "Notte al Museo 3 – Il segreto del Faraone", nuovo episodio della celebre saga che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. Si tratta dell'ultima pellicola interpretata dal grande attore Robin Williams, suicidatosi qualche mese fa, lasciando nello sconforto tutti i suoi fan e gli amanti del buon cinema.

Il protagonista di "Notte al Museo 3" è sempre Larry (Ben Stiller), il guardiano del museo. Stavolta dovrà evitare l'affievolimento del potere magico della tavola di Ahkmenrah e per questo si recherà in Inghilterra, precisamente al British Museum di Londra.

Ricco il cast del film diretto da Shawn Levy: oltre al fantastico Ben Stiller ci sono attori del calibro di Rami Malek, Owen Wilson, Ben Kingsley, Rachael Harris, Mizuo Peck e Mickey Rooney.

Osservando "Una Notte al museo 3" ci saranno attimi di commozione alla vista di Robin Williams, attore scomparso qualche mese fa. Parlando del protagonista de "L'attimo fuggente", il regista Levy aveva detto: "E' triste ma io in qualche modo mi sento onorato di essere al servizio di questa eredità di lavoro, questa eredità di prestazioni di cui questo sarà la sua ultima... Sono un vero fan di Robin: ero un fan prima di essere il regista di Robin. E io continuerò ad essere fan per molto tempo, anche dopo essere stato direttore di Robin".

