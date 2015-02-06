Marisa Del Frate si è spenta: showgirl famosa negli anni '50, collaborò con Gino Bramieri
di Redazione
06/02/2015
Addio a Marisa Del Frate, celebre showgirl degli anni '50/'60. La morte è avvenuta a Roma. La Del Frate aveva compiuto 84 anni il mese scorso.
Marisa partecipò a numerosi programmi Rai, come il Festival di Sanremo (1958), Chiamate Arturo 777 e L'amico del giaguaro. La Del Frate collaborò spesso con Gino Bramieri, anche a teatro.
Le esequie si svolgeranno a Roma domani, 6 febbraio 2015, presso la la chiesa di San Giovanni Crisostomo.
Articolo Precedente
Tumore è questione di sfortuna: studio choc contestato da comunità scientifica
Articolo Successivo
Malika Ayane: "Adesso e qui" brano che canterà a Sanremo, compreso in "Naïf"
Redazione