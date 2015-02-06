Loading...

Marisa Del Frate si è spenta: showgirl famosa negli anni '50, collaborò con Gino Bramieri

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2015

Addio a Marisa Del Frate, celebre showgirl degli anni '50/'60. La morte è avvenuta a Roma. La Del Frate aveva compiuto 84 anni il mese scorso.

Marisa partecipò a numerosi programmi Rai, come il Festival di Sanremo (1958), Chiamate Arturo 777 e L'amico del giaguaro. La Del Frate collaborò spesso con Gino Bramieri, anche a teatro.

Le esequie si svolgeranno a Roma domani, 6 febbraio 2015, presso la la chiesa di San Giovanni Crisostomo.

