Europa League: Roma schiacciata dalla Fiorentina, tifosi giallorossi incolleriti

Pessima figura della Roma allo Stadio Olimpico nel match di Europa League contro la Fiorentina. I giallorossi sono stati 'asfaltati' dai viola. La partita è finita 3-0 per la Fiorentina.

Molti tifosi, alla fine del primo tempo, hanno lasciato lo stadio; altri hanno atteso l'esito della partita nel piazzale di fronte allo Stadio Olimpico. Le forze dell'ordine stanno presidiando la zona. Intanto i tifosi della Roma promettono una mega contestazione a Trigoria. "Andiamo a Trigoria, hanno offeso la nostra maglia", ha scritto un supporter giallorosso su un social network.

Periodo da dimenticare per la Roma.