Giornata mondiale dell'epatite: prevenzione è fondamentale

Oggi, 19 maggio 2015, si celebra la Giornata mondiale dell'epatite. Lo slogan, quest'anno, è: "Prevenire l'epatite: dipende da te". In effetti, la maggior parte dei pazienti avrebbero potuto evitare la patologia se si fossero sottoposti a controlli in anticipo.

I malati di epatite, in Italia, sono oltre un milione. La patologia, solitamente, è asintomatica prima di 'esplodere'. Per questo la prevenzione è fondamentale. La ricerca e la scienza hanno permesso di diagnosticare anticipatamente la malattia. Tutto sta nel fare controlli periodici.

Attualmente i malati di epatite vengono curati con farmaci antivirali che, però, spesso non si rivelano molto efficaci. Si sta parlando molto, ultimamente, del Sofosbuvir, un medicinale portentoso che debella in poco tempo l'epatite C. Il problema è che, almeno in Italia, costa molto.