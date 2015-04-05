Loading...

Giampiero Rubei ci ha lasciati: talento del jazz, funerali a Roma

05/04/2015

Lutto nel mondo del jazz. Qualche giorno fa, precisamente tra mercoledì e giovedì scorso è morto Giampiero Rubei, 'padre' del noto locale Alexanderplatz, culla del jazz italiano e mondiale. I funerali si sono svolti ieri a Roma, nella chiesa di Santa Regina Pacis.

Rubei è stato un personaggio chiave per il successo di tanti artisti talentuosi: molti di essi hanno partecipato ieri alle esequie. Giampiero lascia la moglie Laura e i figli Paolo ed Eugenio. Ricordiamo che Rubei fu anche un fervido sostenitore del MSI: negli anni '80 diventò segretario della sezione di Monteverde. Il jazzista era un grande amico di Giorgio Almirante.

