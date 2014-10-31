Franco Panariello poteva salvarsi: tre persone rinviate a giudizio

Sono state rinviate a giudizio per omissione di soccorso le tre persone che avevano trascorso la serata con Franco Panariello, fratello del comico Giorgio, la sera in cui perse la vita a seguito di un malore. Il decesso di Franco Panariello risale al 27 dicembre 2011.

Il fratello del comico iniziò a sentirsi male ma i tre soggetti che trascorsero la serata con lui, due uomini e una donna, lo lasciarono per terra in agonia e fuggirono in auto. Tutto ciò è stato accertato dagli uomini della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Viareggio, che hanno condotto indagini accurate. Tra qualche giorno partirà il processo al Tribunale di Lucca.