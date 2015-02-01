Miguel Bosè elogia amore con "Amo": nuovo disco, 3 brani in italiano

A 3 anni da "Papitwo", Miguel Bosè torna con un nuovo disco, intitolato "Amo", composto da 15 brani, tra cui 3 in lingua italiana. Del resto, lui è italiano per metà, visto che è figlio di Lucia Bosè.

"Amo" è uscito lo scorso 20 gennaio ed è stato anticipato dal singolo "Encanto", on air dallo scorso 28 novembre. "A quanto pare questo è il più Bosè che abbia fatto da anni, così dicono. E poiché non so bene quello che vogliono dire, bene, allora mi fido", ha dichiarato Miguel Bosè nel corso di un'intervista.

Il cantautore italo-spagnolo ha rivelato che gli piacerebbe cantare a Sanremo in veste di ospite, ma nessuno finora l'ha contattato: "Io in quei giorni sono libero, non mi costa nulla prendere un aereo. Confesso che ci speravo, avendo un disco in uscita, ma mi hanno detto che il conduttore vuole rock band".

"Amo" è un omaggio all'amore in tutte le sue forme, anche quella verso i suoi 2 gemelli. Miguel ha asserito che ringrazia sempre i suoi due figlioletti perché grazie a loro ha scoperto cosa sia veramente l'amore. Prima era ignaro in merito.

Bosè si esibirà dal vivo a partire da maggio. Ancora non ci sono date italiane ma a lui piacerebbe cantare anche in Italia, nazione dove è stato molto popolare fino alla metà degli anni '80: "Poi ho abbandonato lo stereotipo pop e sono stati alti e bassi". I fan italiani non vedono l'ora di rivedere dal vivo Miguel e sentire la sua voce ammaliante, altrimenti dovranno seguirlo in Europa.