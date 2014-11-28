Uefa Europa League: Fiorentina e Inter prime nei loro gironi

La Fiorentina ha sorriso nel penultimo turno della fase a gironi dell'Europa League, visto che è riuscita ad ottenere anche il primo posto. Ricordiamo che i viola hanno vinto 2-1 a Guingamp.

Così come la Fiorentina, anche l'Inter ha incassato il primo posto nel girone, dopo aver trionfato contro il Dnipro. Il Napoli, invece, pareggiando 0-0 a Praga con lo Sparta, passa ai sedicesimi.

Il destino del Torino è incerto: tutto rimandato all'ultima giornata.