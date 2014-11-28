Michelle Hunziker: ansia e gioia in attesa del suo terzo bebè

Michelle Hunziker aspetta il suo terzo figlio ed è, nel contempo, felicissima e ansiosa.

“Mio marito Tomaso adora la mia pancia. Poco dopo la nascita di nostra figlia Sole diceva di averne nostalgia. Più florida gli piaccio moltissimo, ma anche io vivo bene nel corpo che lievita”, ha rivelato Michelle a Gente.

“Non ho nausee, dolori alla schiena né i disturbi tipici della gravidanza. Ma i primi tre mesi sono stati più difficili: la piccola faceva fatica a 'posizionarsi' e questo provocava qualche perdita. Tomaso e io abbiamo vissuto momenti di ansia nell’attesa che tutto si sistemasse”, ha aggiunto Michelle, showgirl che ama il suo lavoro ma anche la famiglia, preferibilmente numerosa.